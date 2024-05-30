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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu vedası yaşanmak üzere! Menajeri takım ismi vererek açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.05.2024 17:06
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Galatasaray'da önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden açıklama geldi. Şampiyonluk sonrası ayrılık sinyali veren milli oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu vedası yaşanmak üzere! Menajeri takım ismi vererek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamasının ardından takımdan ayrılma sinyali veren Kerem Aktürkoğlu cephesinden resmi hamle geldi.

"ONLARIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"

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Kerem'in menajeri William D'avila, İspanya'da yaptığı açıklamada, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON EURO

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Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS'ten de talipleri olan Kerem Aktürkoğlu için istenen rakam 20 milyon euro... 2020 yılından beri Galatasaray forması giyen milli oyuncu 173 maçta 59 gol, 35 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Real Sociedad Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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