Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu vedası yaşanmak üzere! Menajeri takım ismi vererek açıkladı

Galatasaray'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamasının ardından takımdan ayrılma sinyali veren Kerem Aktürkoğlu cephesinden resmi hamle geldi.

"ONLARIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"

Kerem'in menajeri William D'avila, İspanya'da yaptığı açıklamada, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON EURO

Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS'ten de talipleri olan Kerem Aktürkoğlu için istenen rakam 20 milyon euro... 2020 yılından beri Galatasaray forması giyen milli oyuncu 173 maçta 59 gol, 35 asist yaptı.





