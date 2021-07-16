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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkmadı

16.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, PSV maçı kadrosu için UEFA'ya bildirilemedi.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkmadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında 21 Temmuz'da PSV ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar turun ilk maçı öncesinde kadro listesini UEFA'ya iletti.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadığı için listede yer alamadı.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz ise listede yer aldı.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, Habertürk televizyonunda yayımlanan bir programa katılarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kurullarının bazı uygulamalarını eleştirdi.

Başkan Elmas programda "Bizim bir oyuncumuzun (Oğulcan) bir transferi konusunda bir kulüple sorunumuz var. UEFA izin verdi ve çözdü ama TFF izin vermedi oynatmak için. Gerekçe ne? Gerekçe yok, neden? Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

20 TEMMUZ'A KADAR 2 DEĞİŞİKLİK HAKKI

Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Galatasaray yeni transferler yapması halinde UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
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