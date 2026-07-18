Galatasaray'da Okan Buruk 4 ismin biletini kesti!

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu resmi oyuncu listesinde dört isme yer vermezken, bu karar ayrılık sürecinin resmen başladığı şeklinde yorumlandı

KADRODA YER BULAMADILAR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda önemli bir karar alındı. Sarı-kırmızılı kulübün TFF'ye ilettiği resmi oyuncu listesinde Victor Nelsson, Elias Jelert, Halil Dervişoğlu ve Metehan Baltacı yer almadı.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Listede yer almayan isimlerin büyük bölümünün yeni sezon planlamasında düşünülmediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu farklı kulüplerde kiralık geçiren Nelsson, Jelert ve Halil Dervişoğlu için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmesi beklenirken, Metehan Baltacı'nın da geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade edildi.

YENİ REVİZYON KAPIDA

Galatasaray yönetimi, kadroda yabancı kontenjanı ve maaş bütçesinde yer açmak amacıyla oyuncu çıkışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda liste dışında kalan dört futbolcunun transfer döneminin ilerleyen günlerinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.