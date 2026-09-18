Galatasaray'da Osimhen şoku! Beklentiler boşa düştü

Galatasaray'da sakatlığını atlatmaya çalışan Victor Osimhen'in milli takım durumu netleşti. Nijerya Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın talebine rağmen yıldız futbolcuyu Afrika Kupası Elemeleri'nde oynanacak iki kritik karşılaşmanın kadrosuna aldı.

GALATASARAY'DAN OSİMHEN İÇİN TALEP

SCORENigeria'nın haberine göre Galatasaray, sakatlıktan yeni çıkan Victor Osimhen'in Afrika Kupası Elemeleri'nde forma giymemesi için Nijerya Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Ancak Nijerya Futbol Federasyonu, Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak karşılaşmaların önemine dikkat çekerek Galatasaray'ın talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Osimhen, Nijerya'nın 24 kişilik nihai kadrosunda kendisine yer buldu.

İKİ KRİTİK MAÇTA KADRODA

Victor Osimhen, Nijerya'nın 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynayacağı Afrika Kupası Elemeleri karşılaşmalarının kadrosunda yer alacak.

Nijeryalı golcü, 6 Ekim'de Rusya ile oynanacak hazırlık maçında ise kadroda bulunmayacak.

TRABZONSPOR DEPLASMANINA GÖTÜRÜLME İHTİMALİ DÜŞÜK

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Osimhen'in salonda bireysel güç ve kuvvet çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun son antrenmanda takımla birlikte çalışmaya başlaması halinde dahi Trabzonspor deplasmanına götürülme ihtimalinin oldukça düşük olduğu aktarıldı. Galatasaray cephesinde Osimhen'in dönüş süreci yakından takip edilirken, oyuncunun milli takım programı da sarı-kırmızılıların planlamasında önemli bir başlık olacak.