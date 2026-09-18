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2. Lig ekibi Avrupa Ligi'ni salladı! Deplasmanda tarihi zafer

Portekiz Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi bileti alan 2. Lig temsilcisi SCU Torreense, turnuvadaki ilk maçında Norveç deplasmanında Lillestrom'ü 2-1 mağlup etti.

2. Lig ekibi Avrupa Ligi'ni salladı! Deplasmanda tarihi zafer
Burak Kavuncu

Portekiz 2. Lig ekiplerinden SCU Torreense, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında tarihi bir galibiyete imza attı. Portekiz Kupası'nı kazanarak Avrupa bileti alan Torreense, Lillestrom deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek turnuvaya 3 puanla başladı.

TORREENSE DEPLASMANDA GÜLDÜ

2. Lig ekibi Avrupa Ligi ni salladı! Deplasmanda tarihi zafer 1

Norveç temsilcisi Lillestrom karşısında mücadeleye etkili başlayan Torreense, aradığı golü 23. dakikada buldu. Alex Alfaro'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen Portekiz ekibi, soyunma odasına avantajlı girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Torreense, 49. dakikada Manu Pozo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip bu golün ardından oyunda üstünlüğü ele almaya çalışsa da Portekiz temsilcisi savunmada dirençli bir görüntü sergiledi.

LİLLESTROM'ÜN ÇABASI YETMEDİ

2. Lig ekibi Avrupa Ligi ni salladı! Deplasmanda tarihi zafer 2

Lillestrom, karşılaşmanın son bölümünde baskısını artırdı ve 79. dakikada Thomas Lehne Olsen'in golüyle farkı bire indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Torreense, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Portekiz 2. Lig ekibi, UEFA Avrupa Ligi macerasına deplasmanda aldığı 3 puanla başlamış oldu.

SIRADAKİ RAKİP SUNDERLAND

2. Lig ekibi Avrupa Ligi ni salladı! Deplasmanda tarihi zafer 3

Torreense, Avrupa Ligi'nin ikinci maç haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Sunderland'i konuk edecek. Lillestrom ise bir sonraki karşılaşmada Sparta Prag deplasmanına çıkacak.

Portekiz Kupası zaferiyle Avrupa sahnesine çıkan Torreense, ilk maçında aldığı galibiyetle turnuvada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Lillestrom Torreense
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