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"Galatasaray'da oynadığımı bilmiyor" demişti, şimdi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı! Gökhan Zan'dan TFF Başkanı Büyükekşi için olay yaratacak sözler!

15.12.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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Daha önce milli takımda da forma giyen, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp ile sayısız başarılara imza atmış olan Gökhan Zan sosyal medya hesabından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için yaptığı paylaşımla gündem oldu. İşte detaylar...

"Galatasaray'da oynadığımı bilmiyor" demişti, şimdi de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı! Gökhan Zan'dan TFF Başkanı Büyükekşi için olay yaratacak sözler!

Eski milli futbolcu Gökhan Zan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile arasında geçen bir diyaloğu anlatmış ikilinin bu konuşması sosyal medyada gündem olurken paylaşım rekorları kırmıştı.

Zan'ın Sky Spor'da anlattığı olayda "Başkanın odasına gittik, sohbet ediyoruz. 6 yıl Beşiktaş'ta artı Gaziantepspor'da kiralık olmak üzere... 6 yılda Galatasaray'da oynadım. Futbol Federasyonu Başkanının bana dediği cümle; 'Galatasaray'da oynadın mı?' Düşünebiliyor musun. Kusura bakma sevgili başkan ama yanındaki başkan yardımcısı 'Galatasaray'da çeyrek final oynadı. Kupalar kazandı. Bir sürü şampiyonluk kazandı. Tabi Galatasaray'da oynadı dedi' Bildiğim kadarıyla Mehmet Büyükekşi Galatasaraylı galiba." ifadelerini kullanmıştı.

"BULUNDUĞU MAKAMI TARTIŞMA KONUSU YAPMIŞTIR"

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Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Zan, "Ülkemin ay-yıldızlı formasını gururla temsil etmiş, Euro 2008 yarı final başarısı göstermiş, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ülkemizin iki güzide takımında görev almış ve sayısızca kupalar kazanmış birisi olarak, TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin benim Galatasaray’da oynadığımı bilmemesi, bulunduğu makamı tartışma konusu yapmıştır…" açıklamasını yaptı.

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