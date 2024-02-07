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Galatasaray'da penaltı kavgası taş-kağıt-makas oyunu ile sonuçlandı! O anlar herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 09:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası son 16 turu maçında Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da mücadelenin ilk yarısında kazanılan penaltı vuruşu sonrası yaşananlar maça damga vurdu. İşte o anlar...

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 maçında 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

PENALTIYI PAYLAŞAMADILAR

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Müsabakanın ilk yarısında ise Galatasaray'da ilginç bir an yaşandı. Galatasaray, VAR incelemesi sonrası 33. dakikada penaltı kazandı. Bu penaltı için Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Tete, taş-kağıt-makas oynadı.

Oyunda kazanan Halil Dervişoğlu oldu. Halil, 36. dakikada penaltıyı da gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

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