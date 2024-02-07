Galatasaray'da penaltı kavgası taş-kağıt-makas oyunu ile sonuçlandı! O anlar herkesi şaşırttı

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 maçında 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

PENALTIYI PAYLAŞAMADILAR

Müsabakanın ilk yarısında ise Galatasaray'da ilginç bir an yaşandı. Galatasaray, VAR incelemesi sonrası 33. dakikada penaltı kazandı. Bu penaltı için Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Tete, taş-kağıt-makas oynadı.

Oyunda kazanan Halil Dervişoğlu oldu. Halil, 36. dakikada penaltıyı da gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.





