Galatasaray'da sarı kart uyarısı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftada hata yapmak istemiyor. Cim Bom'da Taylan cezalı, Donk ve Emre Taşdemir ise sakat. Babel, Luyindama, Etebo ve Marcao, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

İKİ EMRE KULÜBEYE

Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı. Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçında olduğu gibi bugün de sahaya 4-4-2 sistemi ile çıkacak. Fatih Terim, Kayseri karşısında performanslarını beğenmediği Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ı bugün kulübeye çekecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu iki ismin yerine Onyekuru ile Feghouli'yi sahaya sürecek.

Evinde Rizespor'a karşı oynadığı son 12 maçta da mağlup olmayan Galatasaray, bugün de bu üstünlüğünü sürdürmeyi planlıyor. 8 hafta sonra Hatay'ı yenen Rize ise Aslan'dan en az 1 puan almayı hedefliyor.

