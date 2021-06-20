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Galatasaray'da seçim sonrası Fatih Terim'den ilk kare!

20.06.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı Instagram adresinden bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.

Galatasaray'da seçim sonrası Fatih Terim'den ilk kare!

Galatasaray 'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı Instagram adresinden bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.

Volkan Bahçekapılı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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FATİH TERİM İLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Bodrum’da tatil yapan, polemiklere girmemek için oy kullanmak üzere İstanbul'a gelmeyen Fatih Terim ile yola devam edilecek.

Eski yönetim transfer çalışmalarına başladıysa da halen takımda pek çok sıkıntı var. Hemen her bölgeye takviye yapılacak. Yönetim, Terim ile görüşüp transferlere başlayacak.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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