Galatasaray'da seçim sonrası Fatih Terim'den ilk kare!

Galatasaray 'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı Instagram adresinden bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.

Volkan Bahçekapılı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

FATİH TERİM İLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Bodrum’da tatil yapan, polemiklere girmemek için oy kullanmak üzere İstanbul'a gelmeyen Fatih Terim ile yola devam edilecek.

Eski yönetim transfer çalışmalarına başladıysa da halen takımda pek çok sıkıntı var. Hemen her bölgeye takviye yapılacak. Yönetim, Terim ile görüşüp transferlere başlayacak.

