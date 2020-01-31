Galatasaray'da Steven Nzonzi ile yollar resmen ayrıldı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

İşte Galatasaray'ın resmi açıklaması;

"Steven Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir"

Sezon başında Roma'dan kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu toplamda 15 maça çıkarken 1 asist yapmıştı.