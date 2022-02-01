Galatasaray'da Torrent ayrılıyor mu? İşte o soruya verdiği cevap

Daha Galatasaray'a gelmeden kariyeri tartışılır hale gelen Domenec Torrent'in çilesi bitmiyor. Galatasaray kampında gazetecilerle bir araya gelen İspanyol teknik adama yine ayrılıkla ilgili bir soru soruldu. Daha önce de bu tarz sorularla karşılaşan Torrent, 4 maçlık serüvenin ardından bu sorularla boğuşacak gibi duruyor... Bir gazetecinin kendisine sorduğu ayrılık sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı.

"TEKNİK ADAMLAR BAVULLARI İLE YAŞAR"

Torrent, kendisine sorulan ''Takımda uzun süre kalacak mısınız? sorusuna ''Teknik adamlar bavulları ile yaşar. İşin gerçeği bu. Çünkü futbolda nedenlere değil, sonuca bakılır." cevabını verince derin bir sessizlik oluştu. Takımdan istedikleri zaman ayrılabileceği mesajı veren İspanyol çalıştırıcının tazminatı ise bulunmuyor.

