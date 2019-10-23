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Galatasaray'da Younes Belhanda krizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu mücadelesinde Galatasaray, Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup olurken grubunda 3'üncü maç sonunda 1 puanla son sırada yer aldı. Sarı kırmızılı takımda mağlubiyet kadar Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler gündeme damga vurdu.

Mücadelenin 67'nci dakikasında oyundan teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alınan Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Faslı oyuncu da taraftara küfürler savururken el kol hareketleriyle oyundan çıktı. Teknik heyet ve yedek kulübesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Belhanda soyunma odasına doğru hareket etti. Başta Fatih Terim olmak üzere tüm teknik ekip taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Hasan Şaş da Belhanda'nın arkasından soyunma odasına giderken oyuncuyu yedek kulübesine geri döndürdü. Tepkilerin devam etmesiyle çılgına dönen Belhanda'nın kahkahalar atması da seyircilerin morallerini bozdu. Faslı oyuncunun bir ara elini şakağına getirerek silah işareti yaptığı da görüldü. Sonrasında Belhanda maç onunda Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzama'dan formasını alırken kısa süre de sohbet etti. Maç bitiminde ise Belhanda oğluyla beraber stadı terk etti. Bu esnada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

ALBAYRAK, BELHANDA'YA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak mücadele sonrası yaptığı açıklamada oyuncularına sahip çıktı. Belhanda'nın eşi ve çocuğunun üzgün bir şekilde stadı terk ettiğini ancak onları tekrardan tribüne döndürdüğünü ifade eden Albayrak, "Bu futbolcular bizi iki sene üst üste şampiyon eden kardeşlerimiz. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Taraftarlarımız rica ediyorum; bizim futbolcularımızın hepsi değerlidir. Aileleri bizim yanımızda oturuyor. Çok üzgün bir şekilde stattan çıktı. Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım" diye konuştu.

FATİH TERİM: HERKES UFAK TEFEK REAKSİYONLARI HAK EDEBİLİR BEN DE DAHİL AMA KÜFÜR, ISLIK KİMSE HAK ETMEZ

Taraftarın tepkisi üstüne Belhanda'yı oyundan almadığını, ancak Faslı oyuncuyu tepkiler sonrasında oyundan düştüğü için çıkardığını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Alışmadığımız, beklemediğimiz şeyler yaşıyoruz. Zaman zaman ufak tefek reaksiyonlar olabilir, futboldur bu. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok ama şunu unutmamalıyız: Oyuncularımızın performansını dikkatle izliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Oyun oynanırken ve ihtiyacımız varken, bir de evimizde ise beklediğim bir şey değil. Olmamasını dilerdim, çok üzüldüm. İstedikleri kadar tepki gösterseler de çıkarmazdım ama Belhanda'ya baktım maçtan koptu. Takıma yarar sağlayamaz diye düşündük ve çıkardık. Taraftar böyle bir şey yapmaz, seyirci yapar. Bize taraftar lazım, seyirci değil. Galatasaray taraftarı akıllıdır, lütfen sosyal medyada kurulmuş tuzaklara düşmesinler. Böyle olursa başka oyuncularımızın da sıkılması, kırılması lehimize olmaz. Mecbur transfer yapmış, cezalar yemiş, olabilecek en iyi kadroyu kurmaya çalışan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Milyarlık takımlarla yarışıyoruz. Herkes ufak tefek reaksiyonları hak edebilir ben de dahil ama küfür, ıslık kimse hak etmez. Taraftarlarımız sahte hesapların sosyal medyada yaptığı nifaklara gelmesin. Benim için bu büyük bir sürpriz oldu. İnşallah en kısa sürede çözeriz. Daha aylar önce şampiyon olan takımın oyuncularından bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

BELHANDA SARI KIRMIZILILARLA 4 KUPA KAZANDI

Öte yandan Galatasaray'ın 2017 Dinamo Kiev'den 9 milyon Euro bonservis bedeli, karşılığında kadrosuna kattığı Faslı oyuncunun 2020- 2021 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Belhanda'nın ayrıca sarı kırmızılı kulüpten futbolcuya ise yıllık 3 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray formasıyla 79 karşılaşmada forma giyen Belhanda 9 gol kaydederken 21 golünde hazırlayıcısı oldu. Faslı futbolcu sarı kırmızlı takımla birlikte 2 lig şampiyonluğu ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. (DHA)

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Galatasaray belhanda Şampiyonlar Ligi real madrid

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SNEJDER IN YERINE ALINAN BU ADAM 3 YILDIR NE YAPTI? 10 NUMARA SIRTINDA AMA FUTBOLUN - 10!!!! NEREYE KADAR DAYANCAK MİLLET...
gönderin şu çöl bedevisini kimse galatasaraydan ve taraftarından büyük değil.
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