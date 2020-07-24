Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu!

Fransız ekip Lille, Burak Yılmaz'dan sonra 17 yaşındaki orta saha Mustafa Kapı'yı da kadrosuna kattı.
Lille'in bu transfer için Galatasaray'a 300 bin euro'luk yetiştirme bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Bu transferle Lille'deki Türk futbolcu sayısı 5'e çıktı. Mehmet Zeki Çelik, Ferhat Çoğalan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gelecek sezon Lille formasını giyecek.
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