SPOR

Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2018 23:07 | Son Güncelleme

Galatasaray A Takımı antrenörlerinden Tuğberk Tanrıvermiş, Fatih Terim'in kendisine yeni yapılanmada görev vermemesinin ardından Roma'ya transfer edildi.

Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

Adı Tuğberk Tanrıvermiş... 1989 doğumlu ve Avrupa'nın en genç Pro- Lisansına sahip antrenörü. 3 dil biliyor. İngilizce, Almanca ve İtalyanca... G.Saray'da Prandelli zamanı altyapıda göreve başladı. 2016-2017 sezonunda rekor puanla şampiyonluk yaşayınca Tudor onu yardımcısı yaptı...

Tudor'un ekibine katılması Roma Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çekti. İtalyan spor adamı Tuğberk Tanrıvermiş'i takibe aldı... Tudor gönderilince, Fatih Terim yeni yapılanmada onu ekibine dahil etmedi.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ GÖNDERİLDİ

Sezon sonuna kadar maaşına almasına rağmen bir görev verilmedi. Sözleşmesi bittiğinde de gönderildi. Roma genç antrenörü hemen transfer etti. Altyapı sorumlularından biri yaptı. U15 takımını da ona teslim etti.

ROMA TARİHİNDE BİR İLK!

Roma tarihinde ilk kez bir yabancı antrenörün altyapıda görev yapacağı açıklandı. Monchi'nin Prandelli, Tudor ve Gomis'ten bilgi aldığı ve genç antrenöre ileride daha önemli görevler vereceği öğrenildi.

(Takvim)

tuğberk tanrıvermiş

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!
Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Tuğberk Tanrıvermiş roma

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

Alman siyasetçi Cem Özdemir: Almanya Erdoğan yüzünden elendi

Alman siyasetçi Cem Özdemir: Almanya Erdoğan yüzünden elendi

Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası'nı sallayan güzelin kim olduğu ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!

Galatasaray 2018/19 sezonu hazırlıklarına başladı!

Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Galatasaray Muğdat Çelik'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti

Galatasaray'da Ali Ülgen ve Barış Zeren Osmanlıspor'a gitti

Kamil Glik, Galatasaray'la görüştü

Kamil Glik, Galatasaray'la görüştü

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.