Galatasaray'dan ayrılan Tuğberk Tanrıvermiş Roma U15 takımının başına geçti!

Adı Tuğberk Tanrıvermiş... 1989 doğumlu ve Avrupa'nın en genç Pro- Lisansına sahip antrenörü. 3 dil biliyor. İngilizce, Almanca ve İtalyanca... G.Saray'da Prandelli zamanı altyapıda göreve başladı. 2016-2017 sezonunda rekor puanla şampiyonluk yaşayınca Tudor onu yardımcısı yaptı...

Tudor'un ekibine katılması Roma Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çekti. İtalyan spor adamı Tuğberk Tanrıvermiş'i takibe aldı... Tudor gönderilince, Fatih Terim yeni yapılanmada onu ekibine dahil etmedi.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ GÖNDERİLDİ

Sezon sonuna kadar maaşına almasına rağmen bir görev verilmedi. Sözleşmesi bittiğinde de gönderildi. Roma genç antrenörü hemen transfer etti. Altyapı sorumlularından biri yaptı. U15 takımını da ona teslim etti.

ROMA TARİHİNDE BİR İLK!

Roma tarihinde ilk kez bir yabancı antrenörün altyapıda görev yapacağı açıklandı. Monchi'nin Prandelli, Tudor ve Gomis'ten bilgi aldığı ve genç antrenöre ileride daha önemli görevler vereceği öğrenildi.

(Takvim)





