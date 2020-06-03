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Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası! İmza için tarih verdiler...

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir olay gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre Hakan Çalhanoğlu - Galatasaray transferi artık çok yakın.

Galatasaray transferde büyük oynuyor... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar için Hakan Çalhanoğlu ismi artık yüksek bir biçimde lanse ediliyor.Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile ilgili konuşan milli yıldız, sarı kırmızılı kulübün efsanesi Georghe Hagi gibi olmak istediğini ifade etmişti.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hakan, yaptığı konuşmada, "Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak.İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.

"FATİH HOCAYLA KONUŞTUK"

Hakan Çalhanoğlu ayrıca Fatih Terim ile de konuştuğunu ve aralarının çok iyi olduğunu söyleyerek: "Fatih hoca ile aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. Almanya'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim. Üzerimde çok emeği var. Fatih hocaya burada çok saygı duyuyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de Türkiye için bir gurur. Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. Fiorentina'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar." demişti.

İMZA TARİHİNİ VERDİLER!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Todofichajes.com adlı internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu - Galatasaray ilişkisini okuyucularına aktardı. Haberde, "Milan'ın 10 numarasının süreklilik konusunda şüpheleri var. Geçtiğimiz ocak ayında İstanbul kulübünün teklifini reddetti ancak, Ağustos ayında Türkiye'ye gitmeye hazır." ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

2021 yılında kadar Milan ile sözleşmesi bulunan Hakan, kendisine yöneltilen yeni sözleşmeyi reddetti ve İtalyan ekibinden ayrılmak istiyor.


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