Galatasaray'dan İtalya operasyonu! Transferde gözler stoper bölgesine çevrildi... Nelsson ve Cuesta gittiği an o Ndicka'ya gidilecek

Gelecek sezon stoperleri Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'u elden çıkarmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Okan Buruk’un kadroda düşünmediği 2 stoper ile yolların ayrılması durumunda Cimbom, sol stopere bir oyuncu almayı düşünüyor. Dazn'ın haberine göre sarı kırmızılılar, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Roma'da forma giyen 25 yaşındaki Fildişili stoper Evan Ndicka'nın durumunu sordu.

ROMA İLE 51 MAÇ!

Evan Ndicka, İtalyan ekibi Roma’da 51 maç oynayarak takımının en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da oynayan 25 yaşında ve 1.92 metre boyundaki oyuncuya 30 milyon Euro değer biçiliyor.

MARSİLYA DA BİLGİ ALDI…

Galatasaray yönetimi aynı zaman Olympique Marseille'in listesinde bulunan Ndicka için Roma'dan bilgi aldı.