Galatasaray'dan Kerem Tunçeri'ye görev

Galatasaray, erkek basketbol takımında genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri'nin getirildiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yılları arasında kulübümüzün formasını giydi. Kariyeri boyunca Avrupa basketbolunun zirvesinde kulüp ve milli takım düzeyinde sayısız maça çıkan Kerem Tunçeri, Türkiye'de 4 lig şampiyonluğu, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanırken İspanya'da Real Madrid ile EuroCup ve İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Türk basketbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak milli takımımıza da yıllarca hizmet veren Tunçeri toplamda 311, A Milli takım formasıyla 215 maç ile bu kategoride en çok forma giyen oyuncu oldu. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyayı kazanan takımların kadrosunda yer aldı.

Kerem Tunçeri, 2015-2016 sezonunda profesyonel basketbolculuk kariyerini sonlandırdı ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nda A Erkek Milli Takım Menajerliği görevine getirildi. Türk basketboluna hem oyuncu hem yönetici olarak hizmet veren Kerem Tunçeri, yeni sezondan itibaren kulübümüz için hizmet verecek.

Kerem Tunçeri'ye evine hoş geldin der, bu onurlu görevinde üstün başarılar dileriz.

