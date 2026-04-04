Galatasaray'dan maç sonu son dakika açıklaması! "Uğurcan Çakır'a kara propaganda yaptılar!"

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası bordo-mavili yönetime tepki göstererek ağır ifadeler kullandı. Uğurcan Çakır'a Trabzonspor'un kara propaganda yaptığını savunan Metin Öztürk, tecrübeli kaleci olmasaydı milli takımın Dünya Kupası'na gidemeyeceğini savundu.

Emre Şen
Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Trabzonspor maçının ardından canlı yayında adeta patladı.

"KARA PROPAGANDA YAPTILAR"

Metin Öztürk "Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır. Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!" dedi.

"YAZIKLAR OLSUN!"

Sözlerine devam eden Metin Öztürk, "Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Uğurcan Çakır Metin Öztürk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 34 yorum
küfür sahjbine aittir
Doğru söylemiş
Uğurcan olmasaydı dünya kupasına gidemiyorduk diyorsun da, kerem gol atmasaydı gidemiyordum. Peki siz ne yaptınız, tüm takımın içinden keremi çıkartarak takımı teprik ederken ne oluyor Du ha
