Galatasaray'dan Mensah için Kayserispor'a teklif

Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları resmen başladı. Önceki gün Türk Telekom Stadı’nda Sarı-Kırmızılı Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren kapsamlı toplantı da mevcut kadro ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kimlerin transfer edileceği de masaya yatırıldı. Bu toplantı da ön plana çıkan isim Kayserispor forması altında başarılı bir performans sergileyen Bernard Mensah oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, kritik toplantıda 25 yaşındaki orta oyuncusunun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini ifade etti.

TAKSİTLERDE SIKINTI ÇEKİYORLAR

Kayserispor, geçen yaz Atletico Madrid’den yaklaşık 3,6 milyon euroya bonservisini aldığı Mensah’ın transfer taksitlerinin tamamını ödeyebilmiş değil... Kayserispor, Atletico Madrid’in şikayetiyle FIFA’da dosya açılmaması için Ganalı yıldızı bir an önce elinden çıkararak İspanyol ekibine ödemeyi tamamlamayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor’un kapısını cüzi bir miktar para ve Jesse Sekidika ile Valentine Ozornwafor’un kiralanması teklifiyle çaldı. Kayserispor, Galatasaray’a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı.