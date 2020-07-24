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Galatasaray'dan Mensah için Kayserispor'a teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2020 10:48 | Son Güncelleme

Galatasaray, Kayserispor'un kapısını cüzi bir miktar para ve Jesse Sekidika ile Valentine Ozornwafor'un kiralanması teklifiyle çaldı. Kayserispor bu teklife olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Fatih Terim, yönetimle yaptığı toplantıda 25 yaşındaki orta oyuncusu Bernard Mensah'ın mutlaka transfer edilmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray'dan Mensah için Kayserispor'a teklif

Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları resmen başladı. Önceki gün Türk Telekom Stadı’nda Sarı-Kırmızılı Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren kapsamlı toplantı da mevcut kadro ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kimlerin transfer edileceği de masaya yatırıldı. Bu toplantı da ön plana çıkan isim Kayserispor forması altında başarılı bir performans sergileyen Bernard Mensah oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, kritik toplantıda 25 yaşındaki orta oyuncusunun mutlaka transfer edilmesi gerektiğini ifade etti.

TAKSİTLERDE SIKINTI ÇEKİYORLAR

Kayserispor, geçen yaz Atletico Madrid’den yaklaşık 3,6 milyon euroya bonservisini aldığı Mensah’ın transfer taksitlerinin tamamını ödeyebilmiş değil... Kayserispor, Atletico Madrid’in şikayetiyle FIFA’da dosya açılmaması için Ganalı yıldızı bir an önce elinden çıkararak İspanyol ekibine ödemeyi tamamlamayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor’un kapısını cüzi bir miktar para ve Jesse Sekidika ile Valentine Ozornwafor’un kiralanması teklifiyle çaldı. Kayserispor, Galatasaray’a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

KARTAL VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR

Belhanda ve Feghouli’nin satışından gelecek sıcak paranın belli bir kısmının da bu transferde harcanması planlanıyor. Mensah ile F.Bahçe ve Beşiktaş’ta yakından ilgileniyor. Ganalı yıldızın Kayseri ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2.4 milyon euro. Mensah bu sezon Kayserispor formasını 26 maçta giydi. 2 bin 218 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 5 gol, 8 asistlik performansıyla takımına skor katkısında bulundu.

(AKŞAM)

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