Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, koronavirüs tespit edilmediğini ve tedavinin devam ettiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada,
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Kulüpler Birliği, hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Kulüpler Birliği'nin açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
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