Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
“Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”
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