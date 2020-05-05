SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile açıklama yaptı.

Galatasaray, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
G.Saraylıları yıkan haberi verdi!G.Saraylıları yıkan haberi verdi!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Öldüğü söylenen futbolcu 4 yıl sonra ortaya çıktı!

Öldüğü söylenen futbolcu 4 yıl sonra ortaya çıktı!

Süper Lig'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

F.Bahçe'den ilginç transfer teklifi! Para artı Topuk Yaylası...

F.Bahçe'den ilginç transfer teklifi! Para artı Topuk Yaylası...

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Necat Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı

Necat Ateş'ten Fenerbahçe paylaşımı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Falcao transferine nokta koyuldu!

Diagne yine rahat durmadı!

Diagne ev sahibini tehdit etti

Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın Mario Lemina'yı satın alması çok zor

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması

Babel'den G.Saray açıklaması! Bırakabilirim...

Mustafa Cengiz için kritik hafta

Mustafa Cengiz için kritik hafta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.