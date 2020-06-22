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Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme

Galatasaray, Gaziantep FK maçında sakatlanan Radamel Falcao hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falcao'dan kötü haber geldi.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
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