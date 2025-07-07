Galatasaray'dan stopere dev takviye hazırlığı! Jhon Lucumi için resmi teklif bile yapıldı...

Gelecek sezon da şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray’da stoper takviyesi için çalışmalar hızlandı. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ikilisinin yanına bir oyuncu daha transfer etmek istiyor. Okan Buruk ile yönetim arasında yapılan toplantıdan Jhon Lucumi ismi çıkarken, yönetim İtalya’nın yolunu tuttu.

İTALYAN BASINI YAZDI

İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Lucumi için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoper için 15 milyon euroluk teklifte bulunurken, teklifin red edildiği fakat Bologna kulübünün oyuncunun serbest kalma bedeli olan 28 milyon eurodan 25 milyon euroya düştüğü iddia edildi. Aslan, İtalya ekibinin inadı kırmak adına kıran kırana pazarlık yapıyor.

TALİPLERİ FAZLA

İtalya Ligi’nden Roma ile beraber İngiltere’den Aston Villa ve Bournemouth’un da talip olduğu yıldız savunmacı için Bologna Galatasaray’dan istediği gibi sözleşmesindeki serbest kalma bedelini talep etti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Jhon Lucumi, geçen sezon Bologna formasını 44 resmi maçta terletirken, 40 kez ilk 11 de sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.