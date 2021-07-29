Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle! Tanganga

Transferde hareketli günler yaşaması beklenen Galatasaray için sürpriz stoper iddiası geldi.

Telegraph'tan Mike McGrath'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Japhet Tanganga'ya teklif yaptığı belirtildi. Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor.

Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.



