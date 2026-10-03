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Livakovic'e gol olup yağdılar! İngiltere'den Hırvatistan'a tarihi tarife

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederek gecenin en farklı sonuçlarından birine imza attı. Harry Kane ve Bukayo Saka'nın ikişer gol attığı karşılaşmada Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic kalesinde 7 gol gördü.

Livakovic'e gol olup yağdılar! İngiltere'den Hırvatistan'a tarihi tarife
Burak Kavuncu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 31 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Livaković'e gol olup yağdılar! İngiltere'den Hırvatistan'a 7-0'lık tarihi tarife

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngilizler, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibinin kalesini gol yağmuruna tutarak sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

LIVAKOVİC'E GOL OLUP YAĞDILAR

Livakovic e gol olup yağdılar! İngiltere den Hırvatistan a tarihi tarife 1

İngiltere karşılaşmaya hızlı başladı ve 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Jude Bellingham 21. dakikada farkı ikiye çıkarırken, Anthony Gordon 39. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarının son dakikasında Bukayo Saka'nın attığı golle İngiltere soyunma odasına 4-0 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

Livakovic e gol olup yağdılar! İngiltere den Hırvatistan a tarihi tarife 2

İngiltere ikinci yarıda da hız kesmedi. Harry Kane 53. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

Bukayo Saka 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-0 yaptı. Morgan Rogers ise 87. dakikada İngiltere'nin yedinci golünü kaydetti.

İNGİLTERE'DEN 7-0'LIK GALİBİYET

Livakovic e gol olup yağdılar! İngiltere den Hırvatistan a tarihi tarife 3

Mücadelede başka gol olmayınca İngiltere, Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 mağlup etti. Harry Kane ve Bukayo Saka ikişer golle galibiyete önemli katkı sağlarken, Dominik Livakovic kalesinde 7 gol gördü.

Daha önceki rekor, 11 Eylül 2018'de İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık yenilgiydi. İngiltere'nin 7-0'ı bu rekoru geride bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Hırvatistan Harry Kane Dominik Livakovic
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