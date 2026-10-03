Livakovic'e gol olup yağdılar! İngiltere'den Hırvatistan'a tarihi tarife

Livaković'e gol olup yağdılar! İngiltere'den Hırvatistan'a 7-0'lık tarihi tarife

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngilizler, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibinin kalesini gol yağmuruna tutarak sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

LIVAKOVİC'E GOL OLUP YAĞDILAR

İngiltere karşılaşmaya hızlı başladı ve 8. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Jude Bellingham 21. dakikada farkı ikiye çıkarırken, Anthony Gordon 39. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarının son dakikasında Bukayo Saka'nın attığı golle İngiltere soyunma odasına 4-0 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

İngiltere ikinci yarıda da hız kesmedi. Harry Kane 53. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

Bukayo Saka 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-0 yaptı. Morgan Rogers ise 87. dakikada İngiltere'nin yedinci golünü kaydetti.

İNGİLTERE'DEN 7-0'LIK GALİBİYET

Mücadelede başka gol olmayınca İngiltere, Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 mağlup etti. Harry Kane ve Bukayo Saka ikişer golle galibiyete önemli katkı sağlarken, Dominik Livakovic kalesinde 7 gol gördü.

Daha önceki rekor, 11 Eylül 2018'de İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık yenilgiydi. İngiltere'nin 7-0'ı bu rekoru geride bıraktı.