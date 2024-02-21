Galatasaray'dan Uğurcan Çakır hamlesi! Milli kaleci gitmek istiyor, teklif yapılırsa ayrılmak için her şeyi yapacak...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır krizi yaşanıyor. Bordo-mavililerin ligdeki pozisyonundan dolayı mutsuz olan ve şampiyonluğa oynayan bir ekipte forma giymek isteyen Uğurcan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY SORUŞTURDU

Muslera ile henüz sözleşme yenilemeyen Galatasaray'ın Uğurcan için nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ilgisinden bir hayli memnun kalan milli kalecinin Galatasaray'a gitmek istediği ve menajerine bu talimatı verdiği ortaya çıktı.

TEKLİF YAPILIRSA AYRILMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK

Galatasaray'ın henüz Trabzonspor'a teklif yapmamasından dolayı iş resmiyete dökülmedi. Sarı-kırmızılıların teklif yapması halinde Uğurcan Çakır'ın devreye girerek Trabzonspor yönetiminden anlayış isteyeceği aktarılıyor.





