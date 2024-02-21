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Galatasaray'dan Uğurcan Çakır hamlesi! Milli kaleci gitmek istiyor, teklif yapılırsa ayrılmak için her şeyi yapacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 16:43 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor ile yeni sözleşme yenileyen Uğurcan Çakır, takımın bulunduğu durum gereği mutsuz durumda. Şampiyonluğa oynayan bu kulüpte forma giymek isteyen milli kalecinin menajerine talimat verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır hamlesi! Milli kaleci gitmek istiyor, teklif yapılırsa ayrılmak için her şeyi yapacak...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır krizi yaşanıyor. Bordo-mavililerin ligdeki pozisyonundan dolayı mutsuz olan ve şampiyonluğa oynayan bir ekipte forma giymek isteyen Uğurcan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY SORUŞTURDU

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Muslera ile henüz sözleşme yenilemeyen Galatasaray'ın Uğurcan için nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ilgisinden bir hayli memnun kalan milli kalecinin Galatasaray'a gitmek istediği ve menajerine bu talimatı verdiği ortaya çıktı.

TEKLİF YAPILIRSA AYRILMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK

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Galatasaray'ın henüz Trabzonspor'a teklif yapmamasından dolayı iş resmiyete dökülmedi. Sarı-kırmızılıların teklif yapması halinde Uğurcan Çakır'ın devreye girerek Trabzonspor yönetiminden anlayış isteyeceği aktarılıyor.

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Trabzonspor Uğurcan Çakır galatasaray ligde iyet
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