Galatasaray'dan Uğurcan Çakır hamlesi! Milli kaleci gitmek istiyor, teklif yapılırsa ayrılmak için her şeyi yapacak...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır krizi yaşanıyor. Bordo-mavililerin ligdeki pozisyonundan dolayı mutsuz olan ve şampiyonluğa oynayan bir ekipte forma giymek isteyen Uğurcan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Muslera ile henüz sözleşme yenilemeyen Galatasaray'ın Uğurcan için nabız yokladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların ilgisinden bir hayli memnun kalan milli kalecinin Galatasaray'a gitmek istediği ve menajerine bu talimatı verdiği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın henüz Trabzonspor'a teklif yapmamasından dolayı iş resmiyete dökülmedi. Sarı-kırmızılıların teklif yapması halinde Uğurcan Çakır'ın devreye girerek Trabzonspor yönetiminden anlayış isteyeceği aktarılıyor.