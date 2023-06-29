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Galatasaray'dan Weghorst bombası! Yıldız oyuncu teklifi kabul etti ve beklemeye geçti

29.06.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezon öncesi forvet transferi konusunda çalışmalar sürüyor. İlk hedef olarak Mauro Icardi'yi düşünen sarı-kırmızılılar, b planı olarak eski Beşiktaşlı Weghorst'u düşünüyor.

Galatasaray'da santrfor çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mauro Icardi'yi takımda tutmak için her şeyi yapan sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'ın eski golcüsü gündeme geldi.

WEGHORST DÖNMEK İSTİYOR

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Beşiktaş'tan Manchester United'a kadar yükselen Weghorst, İngiliz devinde istenilen performansı sergileyemeyince Burnley'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Kariyerine Burnley'de devam etmek istemeyen Weghorst, Türkiye'ye dönmek istiyor.

SON SÖZ OKAN BURUK'TA

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Galatasaray'a gelmeyi isteyen Weghorst şimdilik beklemeye geçti. Okan Buruk'un onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek. Tecrübeli çalıştırıcı öncelik olarak Icardi'nin takıma geri dönmesini istiyor. Icardi transferi olmazsa Weghorst ile sözleşme imzalanacak.


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