Galatasaray'dan Weghorst bombası! Yıldız oyuncu teklifi kabul etti ve beklemeye geçti

Galatasaray'da santrfor çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mauro Icardi'yi takımda tutmak için her şeyi yapan sarı-kırmızılılarda Beşiktaş'ın eski golcüsü gündeme geldi.

WEGHORST DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaş'tan Manchester United'a kadar yükselen Weghorst, İngiliz devinde istenilen performansı sergileyemeyince Burnley'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Kariyerine Burnley'de devam etmek istemeyen Weghorst, Türkiye'ye dönmek istiyor.

SON SÖZ OKAN BURUK'TA

Galatasaray'a gelmeyi isteyen Weghorst şimdilik beklemeye geçti. Okan Buruk'un onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek. Tecrübeli çalıştırıcı öncelik olarak Icardi'nin takıma geri dönmesini istiyor. Icardi transferi olmazsa Weghorst ile sözleşme imzalanacak.



