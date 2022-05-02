Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-2 yendikleri maçta gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, Galatasaray'ın son dönemde iyi oynadığını belirterek, "Buradan puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyordu. Bunu arkadaşlarımızla konuşmuştuk. O şekilde oynadık. Korkmadık, geriye düştük ama yine devam ettik. İki takım da galibiyet için oynadı. Çok güzel bir lig maçı çıktı ortaya." dedi.

Sahalarında 3-4 bin taraftar önünde oynadıklarını anlatan Çalımbay, "Buraya geldik, Galatasaray mükemmel bir taraftara sahip. İnanılmaz destek verdiler. Bu taraftarın önünde Galatasaray'ı yenmek kolay değil. Biz bunu başardık, o yüzden arkadaşlarımdan çok memnunum. Deplasmanda Galatasaray'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Elbette bizim için lig önemli ama esas önemli olan Türkiye Kupası. Sadece Alanyaspor ile yapacağımız kupa maçına odaklandık. Bugün için arkadaşlarımı tebrik ediyorum, çok iyi bir oyun oynadık ve çok iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, son iki sezonda Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu'dan üst üste iki kez giden takım hatırlamıyorum. Pandemiden önce sahamızda daha fazla taraftarla oynuyorduk ve namağlup gidiyorduk. Şampiyonluğa gidiyorduk. Bütçe ve oyuncu alamama sıkıntısından dolayı tamamlayamadık. Öbür sene yine pandemiye rağmen Avrupa'ya gittik. Bu sezon da herkesten önce lige başladık. Hem Avrupa'da hem de ligde oynadık. Bizim takım ligin en yaşlı takımı ama çok azimli, istekli arkadaşlarımız var. Çok güzel şeyler yapan bir takım. Taraftarın manevi destek vermesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Örneğin oynayacağımız Alanyaspor maçı. Tarihi bir şey olacak. Takım finale kalacak. Ondan sonra inşallah kupayı alacağız. Önümüzde böyle bir hedef varken, destek vermek gerekiyor. Ancak maalesef bu desteği taraftar açısından bulamıyoruz."

Bu sezon çok maç oynadıklarını anlatan Çalımbay, "Eğer Avrupa kupalarına katılmasaydık, kesinlikle ligde yukarıda bir yerde bulunurduk. Avrupa kupalarına katılınca çok maç oynuyorsunuz. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa kupalarına katılmasalardı daha iyi yerlerde olabilirlerdi. Trabzonspor Avrupa'dan elendikten sonra sadece lig kaldı. Bu onlar için çok büyük avantaj oldu ve onlar da çok iyi değerlendirdi. Biz Anadolu takımıyız, yolumuza devam ediyoruz. Kupayı aldığımız takdirde Sivasspor yine Avrupa'ya gidecektir." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili soru üzerine, "Ben bir yıllık anlaşırım. Eğer memnunlarsa devam ederim, ben memnunsam devam ederim. Eğer sıkıntılı bir şey varsa da bırakırım. Benim belli değil. Bu kararı lig bitmeden vermem mümkün değil. Bu kupa olayı varken de bunu konuşmam doğru olmaz. Kendim de zaten Sivaslıyım. Bizim tek şeyimiz alnımızın akıyla bırakacağız inşallah". değerlendirmesinde bulundu.

