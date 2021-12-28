Galatasaray-Denizlispor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yedeğe çekilirken, Sofiane Feghouli ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Galatasaray, maça İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed ile başladı.

- Terim takımının başında

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Altaş Denizlispor maçında takımının başında sahaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza aldı.

Terim, ligdeki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımından ayrı kalarak cezasını çekti.

