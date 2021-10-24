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Galatasaray derbide Beşiktaş'a konuk olacak

24.10.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek - Galatasaray'da cezası biten Marcao maçta forma giyebilecek - Tedavilerine devam edilen Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

- Marcao dönüyor

Galatasaray'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.

Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti.

Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

- Boey ve Arda Turan forma giyemeyecek

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

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