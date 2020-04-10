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Galatasaray dünyaca ünlü yıldız Hulk ile görüşüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.04.2020 20:35 | Son Güncelleme

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine Brezilyalı oyuncu Hulk'u aldı.

Galatasaray, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanması muhtemel bir ekomomik krizi aşmak için oyuncu maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. Ancak Radamel Falcao'nun bu teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Kolombiyalı yıldızın ayrılma ihtimalini düşünen sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı yıldız Hulk'u gündemine aldığı iddia edildi.

Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı… Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.

GALATASARAYLI OLDUĞU BİLİNİYOR

Çin'in Shanghai takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Hulk'un 2018 yılında paylaştığı bir fotoğrafta çocuğunun üzerindeki Galatasaray forması dikkatlerden kaçmamıştı.

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