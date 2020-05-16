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Galatasaray Enner Valencia'yı transfer etmek istiyor iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Transferde çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da gündem yine Enner Valencia.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılı takım, Meksika Ligi ekiplerinden Tigres UANLi ile sözleşmesini sezon sonu tamamlayacak olan Enner Valencia'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Haberde, Ekvadorlu oyuncunun Radamel Falcao'nun ayrılması durumunda yerine transfer edileceği belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli forvetin de Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Enner Valencia, 2 gol ve 5 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)


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