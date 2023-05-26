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Galatasaray, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamak üzere! Glasgow Rangers transfer izin verdi...

26.05.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer önceliklerinden biri eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz olmuştu. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği genç oyuncu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Galatasaray, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamak üzere! Glasgow Rangers transfer izin verdi...
Rıdvan Yılmaz

Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz harekatı başladı. Beşiktaş'tan İskoç ekip Rangers'a transfer olan fakat istediği forma şansını orada bulamayan milli oyuncu bu sezon yalnızca 13 maçta forma giyebilmişti. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Rıdvan Yılmaz konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

RANGERS İZİN VERDİ

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Takımda istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını onaylayan Rangers, topu Galatasaray'a attı. 2 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan İskoç kulübü, Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray ile anlaşması durumunda transfere izin verecek.

BEŞİKTAŞ İSTEMİYOR

Menajerine ilk önce Beşiktaş'a haber göndermesini isteyen Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlılardan istediği cevabı alamadı. Sol bekte Massuaku'yu düşünen Beşiktaş yetkililer, Rıdvan Yılmaz için ekstra bonservis vermek istemedi.


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