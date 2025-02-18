Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem formülü! Federasyon çalışmalara başladı: 3 hakemin adı geçiyor

Önümüzdeki günlerde futbol tarihimizde bir ilki yaşayabiliriz. Galatarasay-Fenerbahçe derbisi için sporseverler nefesini tutup beklerken ilk kez sahada bir yabancı hakem olabilir.

FEDERASYONUN FORMÜLÜ

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçından önce yabancı orta hakem formülü masada. Zirvedeki 6 puanlık avantajını koruyan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Hakemin pasaportu umrumda değil." demişti.

ÖNE ÇIKAN 3 HAKEM VAR

Federasyon kulüplerden yazılı talep beklerken, yabancı hakem konusunda ön hazırlık yapıyor. Derbiyi yönetmek için üç FIFA hakeminin ismi öne çıktı. 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali yöneten Polonyalı Szymon Marciniak, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali yöneten Sloven Slavko Vincic ve geçen sezon Avrupa Ligi finalini yöneten Rumen Istvan Kovacs, en güçlü adaylar.

GÖZLER ARTIK FEDERASYONDA

Derbide yabancı orta hakem konusunun, Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Riva'da kulüp başkanlarıyla yapacağı zirvenin ardından netleşmesi bekleniyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı pazartesi günü saat 20'de oynanacak.