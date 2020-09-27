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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok! Sahaya meşale atıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 19:17 | Son Güncelleme

Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, Türk Telekom Stadyumu'na dışarıdan atılan bir meşale sebebiyle bir süre durdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok! Sahaya meşale atıldı

Seyircisiz oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stat dışından sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi karşılaşmayı kısa bir süre durdurdu.

MAÇ DEVAM ETTİ

Meşalenin saha içinden alınmasının ardından karşılaşma devam etti.

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HERKES ŞOKE OLDU

Karşılaşmanın henüz başında, stadyumun üst bölgesinden sahanın içine düşen meşale şaşkınlık yarattı.

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