Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde şok! Sahaya meşale atıldı

Seyircisiz oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stat dışından sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi karşılaşmayı kısa bir süre durdurdu.
Meşalenin saha içinden alınmasının ardından karşılaşma devam etti.
Karşılaşmanın henüz başında, stadyumun üst bölgesinden sahanın içine düşen meşale şaşkınlık yarattı.
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