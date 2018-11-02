Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga çıktı

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası futbolcular kavga etti

1 / 33 Her şey maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilimle başladı.

2 / 33 İki isim bitiş düdüğünün ardından tekrar tartışırken geriden gelen Jailson, Belhanda'ya tokat attı.

3 / 33 Jailson'un darbesi sonrası ortalık yangın yerine döndü. Galatasaraylı tüm oyuncular Jailson'un üzerine yürüdü.

4 / 33 Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da Martin Skrtel'e saldırdı.

5 / 33 Orta sahada yaşanan kavgada sarı-kırmızılı futbolcuların kovaladığı Jailson kaçarak soyunma odasına gitti.

6 / 33 Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu görüldü.

7 / 33 Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.

8 / 33 Fenerbahçe yedek kalecisi Erten Ersu ve sarı-lacivertli futbolcu Michael Frey de sahaya girerek bazı Galatasaraylı futbolculara saldırdı.

9 / 33 Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktörler Fatih Terim ve Erwin Koeman ise kavgayı yatıştırmaya çalıştı.

10 / 33 Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceledi.

11 / 33 İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

12 / 33 Daha sonra güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giderken, koridorlarda da iki takım oyuncuları arasında gerginliğin devam ettiği öğrenildi.

13 / 33 Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson soyunma odası koridorunda tekme tokat birbirine girdi.

14 / 33 Maç sonrası çıkan kavgada Galatasaray'dan Badou Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart görürken, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı.

15 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

16 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

17 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

18 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

19 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

20 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

21 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

22 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

23 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

24 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

25 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

26 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

27 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

28 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

29 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

30 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

31 / 33 İşte kare kare o kavga anları...

32 / 33 İşte kare kare o kavga anları...