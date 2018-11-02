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Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.11.2018 23:03 | Son Güncelleme

2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası Galatasaray'da Badou Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart görürken, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı. İşte yaşanan tüm detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga çıktı

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası futbolcular kavga etti

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Her şey maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilimle başladı.

Her şey maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilimle başladı.
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İki isim bitiş düdüğünün ardından tekrar tartışırken geriden gelen Jailson, Belhanda'ya tokat attı.

İki isim bitiş düdüğünün ardından tekrar tartışırken geriden gelen Jailson, Belhanda'ya tokat attı.
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Jailson'un darbesi sonrası ortalık yangın yerine döndü. Galatasaraylı tüm oyuncular Jailson'un üzerine yürüdü.

Jailson'un darbesi sonrası ortalık yangın yerine döndü. Galatasaraylı tüm oyuncular Jailson'un üzerine yürüdü.
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Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da Martin Skrtel'e saldırdı.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da Martin Skrtel'e saldırdı.
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Orta sahada yaşanan kavgada sarı-kırmızılı futbolcuların kovaladığı Jailson kaçarak soyunma odasına gitti.

Orta sahada yaşanan kavgada sarı-kırmızılı futbolcuların kovaladığı Jailson kaçarak soyunma odasına gitti.
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Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu görüldü.

Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu görüldü.
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Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.

Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.
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Fenerbahçe yedek kalecisi Erten Ersu ve sarı-lacivertli futbolcu Michael Frey de sahaya girerek bazı Galatasaraylı futbolculara saldırdı.

Fenerbahçe yedek kalecisi Erten Ersu ve sarı-lacivertli futbolcu Michael Frey de sahaya girerek bazı Galatasaraylı futbolculara saldırdı.
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktörler Fatih Terim ve Erwin Koeman ise kavgayı yatıştırmaya çalıştı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktörler Fatih Terim ve Erwin Koeman ise kavgayı yatıştırmaya çalıştı.
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Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceledi.

Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceledi.
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İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
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Daha sonra güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giderken, koridorlarda da iki takım oyuncuları arasında gerginliğin devam ettiği öğrenildi.

Daha sonra güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giderken, koridorlarda da iki takım oyuncuları arasında gerginliğin devam ettiği öğrenildi.
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson soyunma odası koridorunda tekme tokat birbirine girdi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson soyunma odası koridorunda tekme tokat birbirine girdi.
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Maç sonrası çıkan kavgada Galatasaray'dan Badou Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart görürken, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maç sonrası çıkan kavgada Galatasaray'dan Badou Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart görürken, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı.
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...

İşte kare kare o kavga anları...
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-Fenerbahçe Jailson belhanda soldado donk Garry Rodrigues

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
eyyamcı fenev futbolcuları beraberlige seviniyolardı normaldir hı hı :D
@lllxdelicesine_sevdamxlll hasan şaş sen bir kıskıtıcı sın git adana sokaklarına terket sporu
yiyin birbirinizi reziller...
rezilller nrd iki takım varsa orda pislik vardır
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