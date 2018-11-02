Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga çıktı
Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası futbolcular kavga etti
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Her şey maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilimle başladı.
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İki isim bitiş düdüğünün ardından tekrar tartışırken geriden gelen Jailson, Belhanda'ya tokat attı.
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Jailson'un darbesi sonrası ortalık yangın yerine döndü. Galatasaraylı tüm oyuncular Jailson'un üzerine yürüdü.
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Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da Martin Skrtel'e saldırdı.
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Orta sahada yaşanan kavgada sarı-kırmızılı futbolcuların kovaladığı Jailson kaçarak soyunma odasına gitti.
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Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu görüldü.
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Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.
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Fenerbahçe yedek kalecisi Erten Ersu ve sarı-lacivertli futbolcu Michael Frey de sahaya girerek bazı Galatasaraylı futbolculara saldırdı.
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktörler Fatih Terim ve Erwin Koeman ise kavgayı yatıştırmaya çalıştı.
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Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceledi.
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İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
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Daha sonra güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giderken, koridorlarda da iki takım oyuncuları arasında gerginliğin devam ettiği öğrenildi.
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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson soyunma odası koridorunda tekme tokat birbirine girdi.
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Maç sonrası çıkan kavgada Galatasaray'dan Badou Ndiaye kırmızı kart, Belhanda sarı kart görürken, Fenerbahçe'de ise Jailson ve Soldado kırmızı kartla cezalandırıldı.
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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İşte kare kare o kavga anları...
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