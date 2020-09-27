Galatasaray-Fenerbahçe maçında sürpriz! Arda Turan ilk 11'de...

2011 yılından sonra ilk defa Galatasaray formasıyla derbi heyecanı yaşayacak kaptan Arda Turan'ın motivasyonu üst seviyede. Takımın en formda isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu; Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi isimlerle de yakından ilgileniyor ve arkadaşlarına derbideki sorumluluklarını hatırlatıyor.
Çeşitli otoriteler tarafından Fenerbahçe maçında yedeğe çekileceği hafta boyuncu konuşulan Arda Turan'ın dev maçta ilk 11'de olması büyük sürpiz yarattı.
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Arda, Belhanda, Emre, Feghouli, Falcao.
Fenerbahçe: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.
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