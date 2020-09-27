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Galatasaray-Fenerbahçe maçında sürpriz! Arda Turan ilk 11'de...

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi fire vermeyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Büyük bir çoğunluğun hafta başından beri konuştuğu Arda Turan'ın yedek soyunacağı bilgisi yanlış çıktı ve tecrübeli isim Fenerbahçe maçında ilk 11 olarak sahada çıkıyor. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe maçında sürpriz! Arda Turan ilk 11'de...

2011 yılından sonra ilk defa Galatasaray formasıyla derbi heyecanı yaşayacak kaptan Arda Turan'ın motivasyonu üst seviyede. Takımın en formda isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu; Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi isimlerle de yakından ilgileniyor ve arkadaşlarına derbideki sorumluluklarını hatırlatıyor.

İLK 11'DE GÖREVLENDİRİLDİ!

Çeşitli otoriteler tarafından Fenerbahçe maçında yedeğe çekileceği hafta boyuncu konuşulan Arda Turan'ın dev maçta ilk 11'de olması büyük sürpiz yarattı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Arda, Belhanda, Emre, Feghouli, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.

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