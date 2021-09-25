Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Son maçlarından hayal kırıklığı ile dönen Göztepe ve Galatasaray, Süper Lig'de 7. haftada 3 puan için forma terletecek. Fatih Terim'in bazı futbolcularını kulübeye çekmesi beklenen maçın yayın saati ve nerede olduğu araştırılıyor. İşte Galatasaray-Göztepe maçına dair tüm detaylar...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Göztepe maçı, 26 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Göztepe maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

26 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken ise yardımcı hakemler olarak görev alacak. Dördüncü hakem, Mustafa Kürşad Filiz olacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları en ucuz 80 TL, en pahalı 780 TL olarak belirlendi.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlı, Halil Dervişoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, David Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye



