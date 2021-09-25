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Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

25.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, son 4 maçında galibiyet alamamıştı. Göztepe ise son iki maçından mağlubiyetle dönmüştü. 3 puan için ter dökecek Galatasaray ve Göztepe'nin saat kaçta karşılaşacağı merak ediliyor. Taraftarlar, maçın hangi kanalda, saat kaçta, nerede gerçekleşeceğine dair sorulara yanıt arıyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Yanıtlar haberimizde...

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Son maçlarından hayal kırıklığı ile dönen Göztepe ve Galatasaray, Süper Lig'de 7. haftada 3 puan için forma terletecek. Fatih Terim'in bazı futbolcularını kulübeye çekmesi beklenen maçın yayın saati ve nerede olduğu araştırılıyor. İşte Galatasaray-Göztepe maçına dair tüm detaylar...

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Göztepe maçı, 26 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Göztepe maçı, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

26 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken ise yardımcı hakemler olarak görev alacak. Dördüncü hakem, Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları en ucuz 80 TL, en pahalı 780 TL olarak belirlendi.

Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlı, Halil Dervişoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, David Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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