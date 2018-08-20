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Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan son şampiyon Galatasaray, stadında da sezonun açılışını Göztepe ile yaptı ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı izleyenler arasında sürpriz bir isim de vardı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı Malene Pedersen, Galatasaray-Göztepe maçında dikkat çekti.

Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!

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Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
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Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nu hınca hınç dolduran iki takım taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular.

Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nu hınca hınç dolduran iki takım taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular.
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Tribünlerde dikkat çeken bir isim vardı.

Tribünlerde dikkat çeken bir isim vardı.
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Martin Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen, daha önce olduğu gibi yine bir Galatasaray maçı için İstanbul'a gelmişti.

Martin Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen, daha önce olduğu gibi yine bir Galatasaray maçı için İstanbul'a gelmişti.
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Özellikle sosyal medyada büyük ses getiren güzel aktris, herkesin ilgi odağı oldu.

Özellikle sosyal medyada büyük ses getiren güzel aktris, herkesin ilgi odağı oldu.
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Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.
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Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu.

Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu.
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Pedersen daha önce Galatasaray'ın birçok maçını tribünden izlemiş ve yoğun ilgi sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

Pedersen daha önce Galatasaray'ın birçok maçını tribünden izlemiş ve yoğun ilgi sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.
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Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!

Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!
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Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!

Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray martin linnes Elisabeth Haugen Malene Pedersen

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