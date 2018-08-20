Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı Malene Pedersen, Galatasaray-Göztepe maçında dikkat çekti.

Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!

1 / 10 Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

2 / 10 Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nu hınca hınç dolduran iki takım taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular.

3 / 10 Tribünlerde dikkat çeken bir isim vardı.

4 / 10 Martin Linnes'in eşinin arkadaşı Malene Pedersen, daha önce olduğu gibi yine bir Galatasaray maçı için İstanbul'a gelmişti.

5 / 10 Özellikle sosyal medyada büyük ses getiren güzel aktris, herkesin ilgi odağı oldu.

6 / 10 Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen, karşılaşmayı Türk Telekom Stadı'nda takip etti.

7 / 10 Bir makyaj üretici firmanın mankeni olan Malene Pedersen, Linnes ailesinin yakın dostu.

8 / 10 Pedersen daha önce Galatasaray'ın birçok maçını tribünden izlemiş ve yoğun ilgi sonrası konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

9 / 10 Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!