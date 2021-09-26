Galatasaray-Göztepe maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Nestor El Maestro, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yenildikleri için üzgün olduklarını aktaran El Maestro, "Bizim için zor bir gün oldu. İyi bir karşılaşma oynadığımızı düşünüyorum ama istediğimizi alamadık. İstediğimizi alabilmek için tempo, enerji, arzu, istek, hırs vardı ama yine de puan alamadık. Bundan dolayı üzgünüz." diye konuştu.

El Maestro, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın hatalı yediği ilk golle ilgili, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. İrfan bence bu ligin en iyi kalecilerinden biri. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Sadece bir şanssızlık." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda ligi hangi sırada bitirmeyi hedeflediklerinin sorulması üzerine El Maestro, şunları kaydetti:

"Sezon sonunda burada olduğum takdirde şu andan çok daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. Ancak Türk futbolunda bu baskı biraz fazla. Ligin başında düşme potasında olduğunu görmek insanlar üzerinde farklı baskılar oluşturabiliyor. Türk futboluna yeni başladım. Zorlu bir zamanda da göreve geldik. Taraftarımızın, yönetimimizin ve camiamızın bizden beklentileri çok büyük. Düşme hattını göz önünde bulunduramayız bile. Sezon sonunda düşme hattının çok uzağında bir yerlerde bitireceğimizden eminim."

