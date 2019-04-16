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Galatasaray, hakem hatalarından oluşan bir video yayınladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.04.2019 22:34 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili paylaşımda bulunarak, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili tepkisini sürdürdü.

Galatasaray, hakem hatalarından oluşan bir video yayınladı

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Teknoloji VAR adalet YOK!" başlıklı hashtag ile sezon içinde oynanan maçlardan tartışmalı pozisyonlara yer verilen bir video yayınladı.

Paylaşımda, Galatasaray'ın Süper Kupa'da Akhisarspor ile yaptığı maçın yanı sıra, ligde Trabzonspor, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe ile oynanan iki derbi karşılaşmasındaki hakem kararları ile tartışmalı pozisyonların görüntülerine yer verildi.

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Galatasaray VAR

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hakemlerde hata yapabilir dediğin gün sen kaybettin
FETOSARAY bu kadar VAR'I gündemde tutması kalan maçları VAR hakemleri bizden taraf olsun ve Başakşehir'in hakkı yiyilsin ki şaibeli bir şampiyonluk daha alalım niyetleri bu
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