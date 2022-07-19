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Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

19.07.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi için görüşmelere başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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