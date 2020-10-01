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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan Ihlara Vadisi'ne ziyaret

AKSARAY HABERLERİ  | 01.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndan Ihlara Vadisi'ne ziyaret

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'ni ziyaret etti.

Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Kuzeyboru ile karşılaşan ve bir otelde konaklayan Galatasaray HDI Sigorta takımı, dün Selime Katedrali'yle Ihlara Vadisi'ni ziyaret ederek doğa yürüyüşü yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan'dan bölge hakkında bilgi alan oyuncular, vadi boyunca video ve fotoğraf çekerek tarihi mekanları inceledi.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, Ihlara Vadisi'ni her yıl 500 binin üzerinde turistin ziyaret ettiğini, vadinin Kapadokya bölgesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Antrenör Ataman Güneyligil de Ihlara Vadisi'nin harika bir yer olduğunu ve tarihi alanlara hayran kaldığını ifade etti.

Oyunculardan Gizem Güreşen ise vadinin doğal güzelliğini gördüğünde çok şaşırdığını, her kesin burayı görmesi gerektiğini kaydetti.

Ihlara Vadisi'nin ardından Selime Katedrali'ni gezen oyuncular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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