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Galatasaray HDI Sigorta, Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti

02.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray HDI Sigorta, Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Orçun Ergün'ü kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da kadrosunda yer alan Orçun Ergün, kariyerinde sırasıyla Beşiktaş, Ziraat Bankası, Şahinbey Belediye, Tokat Belediye Plevnespor, Arhavi Spor Kulübü, Halkbank, Solhan Spor Kulübü ve Sorgun Belediyespor formalarını giydi.

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