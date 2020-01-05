SPOR
  4. Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılı ekip 6 ay için oyuncuya 650 bin euro, Monaco'ya ise 750 bin euro ödeyecek.

Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yuvana yeniden hoşgeldin' videosu ile duyuran sarı kırmızılılar Nijeryalı yıldızın maliyetini de açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, oyuncuya ise 6 ay içinde 650 bin euro garanti ücret verilecek. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyecek.

Geçen sezon Galatasaray'da 14 gol atıp, 5 asist yapan Onyekuru, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Nijeryalı kanat oyuncusu, 13.5 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Monaco'da umduğunu bulamadı ve 4 maçta 1 asist üretti.

VİDEO İLE AÇIKLADILAR

Galatasaray geçen sezon şampiyonlukta büyük payı bulunan Onyekuru transferini sosyal medya hesabından yaptığı bu video ile açıkladı.

ANLAŞMADAKİ 'SATIN ALMA OPSİYONU' DETAYI

Galatasaray'ın Henry Onyekuru için Monaco ile yaptığı kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Geçen sezon Galatasaray'da 14 gol atıp, 5 asist yapan Onyekuru, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Nijeryalı kanat oyuncusu, 13.5 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Monaco'da umduğunu bulamadı ve 4 maçta 1 asist üretti.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

"Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun geçici transferi üzerine kulübü AS Monaco Fotball Club ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ’nin KAP’a yaptığı bildirim şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklifG.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif
Kayserispor'dan Mensah açıklaması! G.Saray...Kayserispor'dan Mensah açıklaması! G.Saray...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Henry Onyekuru Transfer açıklama video gs transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı

İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı

Yeni Malatyaspor'da 2 isimle yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da 2 isimle yollar ayrıldı

Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! İşte Burak'ın durumu...

Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! İşte Burak'ın durumu...

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence gs bu sene ilk defa doğru bir adım attı ama yine de inşallah sonunuz hüsran olacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

G.Saray transferi resmen açıkladı!

Seri'ye Lyon'dan 19 milyon euroluk teklif

G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif

Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Galatasaray...

Kayserispor'dan Mensah açıklaması! G.Saray...

Michael Seri'nin talipler artıyor!

Avrupa G.Saraylı yıldızın peşinde!

Roma'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı!

Roma'dan Galatasaray'a transfer cevabı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.