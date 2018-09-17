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Galatasaray'ı bekleyen güzel: Yelizaveta Belyaev

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.09.2018 22:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova'nın tribün lideri Yelizaveta Belyaeva, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Yelizaveta Belyaev, Lokomotiv Moskova hayranı...

Galatasaray'ı bekleyen güzel: Yelizaveta Belyaev

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16 yıldır Lokomotiv tribünlerini coşturan Belyaeva, dünyanın en seksi tribün lideri olarak gösteriliyor.

16 yıldır Lokomotiv tribünlerini coşturan Belyaeva, dünyanın en seksi tribün lideri olarak gösteriliyor.
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Takımına büyük bir tutkuyla bağlı olan Rus güzel, Lokomotiv Moskova’nın güney tribününde liderlik yapıyor.

Takımına büyük bir tutkuyla bağlı olan Rus güzel, Lokomotiv Moskova’nın güney tribününde liderlik yapıyor.
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Balyeva, daha önce Beşiktaş taraftarı için yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Balyeva, daha önce Beşiktaş taraftarı için yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
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2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Beşiktaş'la eşleşen Lokomotiv'in amigosu şu ifadeleri kullanmıştı:

2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Beşiktaş'la eşleşen Lokomotiv'in amigosu şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Türk taraftarı oldukça ateşli ve coşkulu. Deplasman maçlarında ev sahibini bastırabiliyorlar.

"Türk taraftarı oldukça ateşli ve coşkulu. Deplasman maçlarında ev sahibini bastırabiliyorlar.
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Her şeyden önce dostluk kazansın. Türk futbolseverleri Moskova'da görmekten mutluluk duyarız.

Her şeyden önce dostluk kazansın. Türk futbolseverleri Moskova'da görmekten mutluluk duyarız.
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Moskova, futbol seyircisi için güvenli bir şehir. Stadımız 2002 yılında açıldı.

Moskova, futbol seyircisi için güvenli bir şehir. Stadımız 2002 yılında açıldı.
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Tribünlerin sahaya yakın olması futbol seyrini ve rakip takım üzerindeki baskıyı artırıyor."

Tribünlerin sahaya yakın olması futbol seyrini ve rakip takım üzerindeki baskıyı artırıyor."
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İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
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İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
11 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
12 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
13 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
14 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
15 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
16 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
17 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
18 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
19 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
20 / 20

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...

İşte Balyeva'nın birbirinden seksi pozları...
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Galatasaray lokomotiv moskova Yelizaveta Belyaev

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