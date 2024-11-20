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Galatasaray, Icardi'nin yerine Trabzonspor'un prensini alıyor! Kavuşamadıkları aşkı, Galatasaray kapıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.11.2024 18:40
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Galatasaray'da Icardi'den gelen kötü haber sonrası transfer çalışmaları başlamıştı. Çift forvet oynamak isteyen Okan Buruk, şampiyonluk yolunda hata yapmamak için devre arasında Trabzonspor'un istediği golcüyü alacak.

Galatasaray, Icardi'nin yerine Trabzonspor'un prensini alıyor! Kavuşamadıkları aşkı, Galatasaray kapıyor...
Gift Orban

Gift Orban

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'da gündem forvet transferi. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar, forvet listesini belirledi. Trabzonspor'un bir süredir ikna etmeye çalıştığı fakat olumsuz geri dönüş aldığı Gift Orban listenin en başından giriş yaptı.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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İleri uçta Osimhen'e boş alan sağlayacak hareketli bir oyuncu isteyen Okan Buruk, Trabzonspor'un bir süredir ilgilendiği Gift Orban'ı yönetime bildirdi. Devre arasında bu transferin yapılması durumunda şampiyonluk yolunda daha da iddialı konuma geleceğine inanan Okan Buruk, Dursun Özbek'e talebini net bir şekilde iletti.

15 MİLYON EURO

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Bonservisi Lyon'da bulunan Gift Orban'ın güncel bonservis bedeli 15 milyon Euro civarında. Sarı-kırmızılıların öncelikle sezon sonuna kadar kiralamayı düşündüğü Gift Orban, kulübünü ikna edebilirse Galatasaray'a katılacak.

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