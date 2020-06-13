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Galatasaray için Diego Godin iddiası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2020 23:27 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Inter'den sezon sonu ayrılması beklenen Uruguaylı stoper Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olabileceğini duyurdu. Godin'in vatandaşı Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı kulüpte oynaması transferde Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Yeni sezonda Inter'den ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılan Diego Godin'in seçenekleri arasında Galatasaray da gösterildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Inter'de teknik direktör Conte ile de sorunlar yaşayan ve Koronavirüs döneminde farklı bir ülkeye sıcak baktığını fakat Avrupa'da kalmak istediği kaydedildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Diego Godin'in İtalya'dan ayrılma ihtimaline karşılık seçenekleri arasında Galatasaray'ın da olduğu ve 1 yıllık kiralama formülü devrede. MLS Ligi'nden gelen teklifi reddeden Godin geleceği konusunda henüz karar vermedi.

Ancak vatandaşı Fernando Muslera'dan dolayı Godin'in Galatasray'a yakın olduğu iddia edildi.

Diego Godin, Serie A'da Inter formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Diego Godin'in Inter ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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