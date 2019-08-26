SPOR

Galatasaray için Mehmet Topal iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2019 09:00 | Son Güncelleme

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların, eski oyuncusu Mehmet Topal'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray için Mehmet Topal iddiası

Galatasaray'da orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un iddiasına göre geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Mehmet Topal, Galatasaray'la anlaşma sağladı.

Önümüzdeki hafta imzaların atılacağını belirtilirken yönetimin belirlediği mali kriterler var. Fatih hoca ile görüşen yöneticiler, Selçuk İnan’a verilen ücretin aynısını Topal’a teklif etmişti. Bu da 4 milyon TL anlamına geliyor.

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Fatih Terim'den Falcao açıklamasıFatih Terim'den Falcao açıklaması
G.Saray'a son dakika şokuG.Saray'a son dakika şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet topal Galatasaray Fenerbahçe sSpor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Cengiz Ünder'den süper gol! Nefes kesen maç

Cengiz Ünder'den süper gol! Nefes kesen maç

Denizli tutulmuyor

Denizli tutulmuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

Falcao paylaştı, taraftar çıldırdı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray için Mehmet Topal iddiası

Mehmet Topal için flaş iddia

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Galatasaray 1 - 1 Konyaspor

G.Saray'a son dakika şoku

Galatasaray'ın üçüncü forması ortaya çıktı

G.Saray'ın üçüncü forması ortaya çıktı

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Terra Pizza ile 1+1 yıllık sponsporluk anlaşması imzaladı

G.Saray yeni sponsoruyla imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.