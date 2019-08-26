Galatasaray için Mehmet Topal iddiası

Galatasaray'da orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un iddiasına göre geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Mehmet Topal, Galatasaray'la anlaşma sağladı.

Önümüzdeki hafta imzaların atılacağını belirtilirken yönetimin belirlediği mali kriterler var. Fatih hoca ile görüşen yöneticiler, Selçuk İnan’a verilen ücretin aynısını Topal’a teklif etmişti. Bu da 4 milyon TL anlamına geliyor.

