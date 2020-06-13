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Galatasaray ile Çaykur Rizespor 38. randevuda

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 09:12 | Son Güncelleme

İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 25-5, gol sayılarında da 85-35 üstünlüğü bulunuyor - Rize'deki karşılaşmalarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşti. Rize'deki ilk maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da rövanşı 2-1 kazanan Galatasaray, turu geçen taraf oldu.

- Rize'deki maçlar

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 19. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 22 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Rize'de geçen sezonun 32. haftasında yapılan maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazanan Galatasaray, şampiyon tamamladığı sezonda çok önemli bir virajı kayıpsız geçmişti.

Öte yandan Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.

- Farklı skorlar

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 37 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 37 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.

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